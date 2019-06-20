В Telegram появится геочат для общения людей, находящихся рядом

Теперь можно будет создавать групповые беседы и все люди в заданном радиусе смогут общаться друг с другом.

ТАШКЕНТ, 20 июн - Sputnik. Telegram запустил тестирование функции геочатов в beta-версии своего приложения для iOS, сообщает Vc.ru.

Данная функция позволит пользователям общаться с людьми, которые находятся поблизости от них.

Также можно будет создать групповые беседы, обозначив тематику чата, свое текущее местоположение и радиус геолокации (от 100 метров до 6 километров).

Топ-5 самых популярных приложений в Узбекистане >>

После этого все пользователи в заданном вами радиусе смогут присоединиться к переписке.

Примечательно, что в Узбекистане приложение Telegram находится на втором месте по популярности среди жителей.

Резко набирающими популярность приложениями для узбекистанцев стали также место для знакомств Tinder и обучение иностранному языку с партнером Tandem.

На платформе Android люди больше скачивают игру Minecraft и приложение для размещения объявлений в Узбекистане OLX.uz.