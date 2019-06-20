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Мессенджер Telegram на экране телефона

В Telegram появится геочат для общения людей, находящихся рядом

© Sputnik / Кирилл Каллиников
В мире
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Теперь можно будет создавать групповые беседы и все люди в заданном радиусе смогут общаться друг с другом.

ТАШКЕНТ, 20 июн - Sputnik. Telegram запустил тестирование функции геочатов в beta-версии своего приложения для iOS, сообщает Vc.ru.

Данная функция позволит пользователям общаться с людьми, которые находятся поблизости от них.

Также можно будет создать групповые беседы, обозначив тематику чата, свое текущее местоположение и радиус геолокации (от 100 метров до 6 километров).

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После этого все пользователи в заданном вами радиусе смогут присоединиться к переписке. 

Примечательно, что в Узбекистане приложение Telegram находится на втором месте по популярности среди жителей. 

Резко набирающими популярность приложениями для узбекистанцев стали также место для знакомств Tinder и обучение иностранному языку с партнером Tandem.

На платформе Android люди больше скачивают игру Minecraft и приложение для размещения объявлений в Узбекистане OLX.uz.

Теги:
мессенджер, мобильное приложение, приложение, IT-технологии, мир, мир, Узбекистан, Узбекистан, Telegram, Telegram, Telegram



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