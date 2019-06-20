В Telegram появится геочат для общения людей, находящихся рядом

ТАШКЕНТ, 20 июн - Sputnik. Telegram запустил тестирование функции геочатов в beta-версии своего приложения для iOS, сообщает Vc.ru.
Данная функция позволит пользователям общаться с людьми, которые находятся поблизости от них.
Также можно будет создать групповые беседы, обозначив тематику чата, свое текущее местоположение и радиус геолокации (от 100 метров до 6 километров).
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После этого все пользователи в заданном вами радиусе смогут присоединиться к переписке.
Примечательно, что в Узбекистане приложение Telegram находится на втором месте по популярности среди жителей.
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