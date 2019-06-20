Путин объяснил, почему Россия не нуждается в примирении с Западом

В Москве в семнадцатый раз проходит прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. В этом году главе государства поступило более миллиона обращений.

ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин во время прямой линии объяснил, почему Россия не нуждается в примирении с Западом.

Главе государства задали вопрос о санкциях. Если Россия "со всеми помирится", что это даст экономике?

"Что значит — "помириться"? Мы ни с кем не ругаемся, — заявил президент. — Страны, которые вводят санкции, теряют наш рынок. Да, мы недополучили в бюджет определенную сумму. Пятьдесят миллиардов млрд. А Европа — 240 миллиардов. Но мы кое-что и приобрели. Импортозамещение. Мы стали развивать сферы, которых у нас раньше не было. Морское двигателестроение, например. Мы за несколько лет это сделали".

Россия получила развитие в ряде отраслей. В частности, транспортном, энергетическом машиностроении, сельском хозяйстве.

"Если мы полностью сдадимся и наплюем на свои нацинтересы, кардинально ничего не изменится. Нас обвиняют, что мы оккупируем Донбасс, хотя это ложь. Атака на Huawei — в чем ее смысл? Сдерживание развития Китая. То же самое происходит в отношении России. Мы должны становиться сильнее", — заявил Путин.

Прямая линия с президентом Владимиром Путиным проходит в Москве в семнадцатый раз. Глава государства отвечает на вопросы в прямом эфире.

© Sputnik / Алексей Никольский Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным

Традиционные телевизионные прямые линии появились еще во время первого президентского срока Путина. Первая состоялась 24 декабря 2001 года, шестнадцатая — 7 июня 2018 года. В прошлом году "Прямая линия" продолжалась 4 часа 20 минут. Глава государства ответил на 73 вопроса, всего поступило 2,7 миллиона вопросов.