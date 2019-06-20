Зеленский показал журналистам "прикол"

ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский показал журналистам свой кабинет. Запись опубликована на YouTube-канале издания "Украинская правда".

Во время экскурсии Зеленский рассказал, что в одной из комнат есть "прикол" — парикмахерское кресло, умывальник и сушуар — устройство для сушки волос. При этом президент отметил, что не собирается ими пользоваться.

Он также отметил, что хотел бы переехать из здания президентской администрации в Киеве.

"Здесь нельзя находиться, я здесь с ума сойду", — пожаловался президент.

Ранее издание Liga.net со ссылкой на источники из окружения главы государства сообщило, что в администрации рассматривают возможность переезда в конгрессно-выставочный центр "Парковый". По словам главы президентской администрации Андрея Богдана, переезд планируется в новый офис со стеклянными стенами.

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