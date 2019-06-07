Слова Путина о Зеленском вызвали смех на ПМЭФ

ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что им с новым лидером Украины Владимиром Зеленским когда-нибудь удастся познакомиться, а также отметил, что тот хороший актер, однако играть кого-то и быть кем-то — совершенно разные вещи.
"Послушайте, я не знаю этого человека, надеюсь, мы когда-нибудь познакомимся. Судя по всему, он хороший специалист в той области, в которой до сих пор работал, — он хороший актер", — сказал Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума, отвечая на вопрос о возможности контактов с Зеленским.
В зале на эти слова отреагировали аплодисментами и смехом, пишет РИА Новости.
"Я говорю серьезно, а они смеются", — отметил Путин, улыбаясь.
Российский лидер отметил, что для игры нужен талант.
Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая. Уже на следующий день после инаугурации он заявил, что намерен вынести на всеобщее голосование вопрос о формате дальнейших переговоров с Россией. По словам главы администрации президента Андрея Богдана, это позволит избежать раскола в обществе.
Украинцев спросят о том, каким они видят решение конфликта на Донбассе и нужно ли договариваться с Россией. Референдум можно назвать беспрецедентным — аналогичных голосований на постсоветском пространстве еще не проводилось.