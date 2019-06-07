Слова Путина о Зеленском вызвали смех на ПМЭФ

Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме ответил на вопрос о возможности контактов с новым президентом Украины Владимиром Зеленским.

ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что им с новым лидером Украины Владимиром Зеленским когда-нибудь удастся познакомиться, а также отметил, что тот хороший актер, однако играть кого-то и быть кем-то — совершенно разные вещи.

"Послушайте, я не знаю этого человека, надеюсь, мы когда-нибудь познакомимся. Судя по всему, он хороший специалист в той области, в которой до сих пор работал, — он хороший актер", — сказал Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума, отвечая на вопрос о возможности контактов с Зеленским.

В зале на эти слова отреагировали аплодисментами и смехом, пишет РИА Новости.

"Я говорю серьезно, а они смеются", — отметил Путин, улыбаясь.

Российский лидер отметил, что для игры нужен талант.

"Это точно. Много талантов, и один из этих талантов — это талант перевоплощения. Ты через каждые десять минут можешь менять амплуа — "принц" и "нищий". И там, и там надо быть убедительным, это действительно талант. А для того, чтобы заниматься государственными делами, нужны другие качества", — отметил Путин.

Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая. Уже на следующий день после инаугурации он заявил, что намерен вынести на всеобщее голосование вопрос о формате дальнейших переговоров с Россией. По словам главы администрации президента Андрея Богдана, это позволит избежать раскола в обществе.

Украинцев спросят о том, каким они видят решение конфликта на Донбассе и нужно ли договариваться с Россией. Референдум можно назвать беспрецедентным — аналогичных голосований на постсоветском пространстве еще не проводилось.