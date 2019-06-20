Путин оценил актерский талант Зеленского

В Москве проходит семнадцатая по счету прямая линия с президентом России Владимиром Путиным.

ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Российский лидер Владимир Путин во время прямой линии назвал президента Украины Владимира Зеленского талантливым человеком.

Глава государства рассказал, что видел его выступления. По словам Путина, они были талантливыми и смешными.

"Но то, что мы видим на Украине, — не смешно, это трагедия. Эти проблемы нужно решать. Но что происходит? За границей он заявил, что с представителями непризнанных республик разговаривать не будет. Как тогда решать проблему? Это просто невозможно", — заявил президент России.

Он также отметил, что обстреливать населенные пункты стали чаще.

"Продолжается блокада Донбасса. Ничего не происходит, ничего не делается. Нужна политическая воля со стороны украинского руководства", — сказал президент.

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным проходит в семнадцатый раз. Глава государства отвечает на вопросы в прямом эфире.

Традиционные телевизионные прямые линии появились еще во время первого президентского срока Путина. Первая состоялась 24 декабря 2001 года, шестнадцатая — 7 июня 2018 года. В прошлом году "Прямая линия" продолжалась 4 часа 20 минут. Глава государства ответил на 73 вопроса, всего поступило 2,7 миллиона вопросов.