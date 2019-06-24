Серия взрывов в Казахстане: местных жителей эвакуируют - видео

В городе Арыс Туркестанской области Казахстана прогремела серия взрывов на складах боеприпасов. Жителей города эвакуируют в Шымкент.

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. В Казахстане на складах боеприпасов воинской части №44856 произошел взрыв, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

Жителей Арыси срочно вывозят из города.

Взрывы в городе на юге Казахстана прогремели утром в 09.20. Судя по видео, которые выкладывают очевидцы, взрывы происходят рядом с жилыми районами. Слышен свист осколков. Люди пытаются покинуть город на собственном транспорте.

Все мероприятия организуют департамент по ЧС, акиматы Туркестанской области и Шымкента. В Шымкенте, по данным пресс-службы ЧС Туркестанской области, открыты 15 эвакуационных пунктов, куда уже в ближайшее время доставят людей.

40 автобусов уже выехали за первой партией жителей. Всего в Арыси проживает около 43 тысяч человек.

На месте ЧП, по данным пресс-службы города Арысь, работают 52 человек личного состава и 12 единиц пожарной техники ДЧС Туркестанской области, также четыре единицы техники, 23 человека личного состава и один кинологический расчет из Шымкента.