Парламент лишил Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента

За лишение статуса проголосовали 103 депутата, 6 — против. Атамбаеву могут предъявить обвинения по пяти преступлениям.

ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Парламент Жогорку Кенеш принял решение о лишении бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Как сообщается, за лишение статуса проголосовали 103 депутата, 6 — против. Теперь Атамбаеву могут выдвинуть обвинения. Как сообщается, он мог быть участником сразу пяти уголовных дел.

Генеральный прокурор Кыргызстана Откурбек Жамшитов рассказал Sputnik Кыргызстан о дальнейшей судьбе бывшего президента.

"Его вызовут на допрос. Он может дать показания, но может и отказаться. Есть свидетели, мы их вызовем. Атамбаев расскажет свою версию. Он может прийти с адвокатом. Все сделаем по закону. Если найдутся обвинения, будет возбуждено уголовное дело", — заявил Жамшитов.

Напомним, 13 июня была создана специальная комиссия, которая должна представить заключение по обвинениям против Атамбаева для лишения его статуса экс-президента.

В числе обвинений – коррупция при реконструкции ТЭЦ Бишкека и Исторического музея, незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева, взаимодействие с ОПГ, незаконное приобретение земельного участка в Чуйской области и другое.

С приходом Жээнбекова к власти за полтора года в Кыргызстане были арестованы несколько человек из ближайшего окружения Атамбаева. По подозрению в коррупции задержаны два бывших премьер-министра, два мэра столицы, а также ряд других экс-министров и депутатов.