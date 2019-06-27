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Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев

Парламент лишил Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента

Владимир Астапкович
В мире
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За лишение статуса проголосовали 103 депутата, 6 — против. Атамбаеву могут предъявить обвинения по пяти преступлениям.

ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Парламент Жогорку Кенеш принял решение о лишении бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Как сообщается, за лишение статуса проголосовали 103 депутата, 6 — против. Теперь Атамбаеву могут выдвинуть обвинения. Как сообщается, он мог быть участником сразу пяти уголовных дел.

Генеральный прокурор Кыргызстана Откурбек Жамшитов рассказал Sputnik Кыргызстан о дальнейшей судьбе бывшего президента.

 "Его вызовут на допрос. Он может дать показания, но может и отказаться. Есть свидетели, мы их вызовем. Атамбаев расскажет свою версию. Он может прийти с адвокатом. Все сделаем по закону. Если найдутся обвинения, будет возбуждено уголовное дело", — заявил Жамшитов.

Напомним, 13 июня была создана специальная комиссия, которая должна представить заключение по обвинениям против Атамбаева для лишения его статуса экс-президента.

Алмазбек Атамбаев
Официальный сайт президента КР
В Кыргызстане создана комиссия по вопросу лишения Атамбаева статуса экс-президента
В числе обвинений – коррупция при реконструкции ТЭЦ Бишкека и Исторического музея, незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева, взаимодействие с ОПГ, незаконное приобретение земельного участка в Чуйской области и другое.

С приходом Жээнбекова к власти за полтора года в Кыргызстане были арестованы несколько человек из ближайшего окружения Атамбаева. По подозрению в коррупции задержаны два бывших премьер-министра, два мэра столицы, а также ряд других экс-министров и депутатов.

Теги:
борьба с коррупцией, уголовное дело, президент, Президент, Кыргызстан, Кыргызстан, Алмазбек Атамбаев, Атамбаев



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