Парламент лишил Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента

ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Парламент Жогорку Кенеш принял решение о лишении бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента, сообщает Sputnik Кыргызстан.
Как сообщается, за лишение статуса проголосовали 103 депутата, 6 — против. Теперь Атамбаеву могут выдвинуть обвинения. Как сообщается, он мог быть участником сразу пяти уголовных дел.
Генеральный прокурор Кыргызстана Откурбек Жамшитов рассказал Sputnik Кыргызстан о дальнейшей судьбе бывшего президента.
"Его вызовут на допрос. Он может дать показания, но может и отказаться. Есть свидетели, мы их вызовем. Атамбаев расскажет свою версию. Он может прийти с адвокатом. Все сделаем по закону. Если найдутся обвинения, будет возбуждено уголовное дело", — заявил Жамшитов.
Напомним, 13 июня была создана специальная комиссия, которая должна представить заключение по обвинениям против Атамбаева для лишения его статуса экс-президента.
С приходом Жээнбекова к власти за полтора года в Кыргызстане были арестованы несколько человек из ближайшего окружения Атамбаева. По подозрению в коррупции задержаны два бывших премьер-министра, два мэра столицы, а также ряд других экс-министров и депутатов.