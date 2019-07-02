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Главный редактор Международного информационного агентства Россия сегодня Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян обратилась к Зеленскому на украинском языке

© Sputnik / Илья Питалев
В мире
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Тема:
Судьба журналиста Кирилла Вышинского, арестованного в Киеве (43)
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Маргарита Симоньян попросила освободить руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому в своем Telegram.

Симоньян попросила посодействовать освобождению руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. 

"Завтра могут отпустить Кирилла Вышинского. Журналиста, который отсидел 413 дней за то, что он журналист. Господин Зеленский, я обращаюсь к вам. Сделайте это", — написала она на украинском языке.

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Напомним, что ранее в Подольском суде Киева состоялось очередное заседание суда по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Журналиста безосновательно обвиняют в госизмене, но своей вины по обвинительному акту он не признает. 

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"Четыре года никого не волновало, что мы якобы систематически разрушали украинское государство. Мотив моего задержания, цель была абсолютно политическая", — заявил он.

Журналист находится под стражей с мая 2018 года по обвинению в госизмене, ему грозит до 15 лет тюрьмы. В апреле 2019 года более 250 журналистов из России и со всего мира подписали обращение к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского.

Тема:
Судьба журналиста Кирилла Вышинского, арестованного в Киеве (43)
Теги:
Украина, Маргарита Симоньян, Свобода слова, свобода слова, свобода, журналистика, журналисты, журналисты, Журналист, Кирилл Вышинский



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