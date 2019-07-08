Телеканал "Рустави 2" наказал ведущего, который оскорбил Путина

Ведущий оппозиционного телеканала "Рустави 2" грубо высказался о президенте России и оскорбил память его покойных родителей. Выступление журналиста породило новые волнения в Грузии.

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Грузинский телеканал "Рустави 2" отстранил от работы ведущего, который позволил себе оскорбительные высказывания в адрес президента России Владимира Путина.

Как сообщается на сайте "Рустави 2", решение об отстранении Георгия Габунии принял орган самоуправления телеканала. В течение двух месяцев он не сможет готовить и вести передачи.

Вечером 7 июля Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес президента России Владимира Путина и его покойных родителей. Огромное количество пользователей соцсетей осудили его и выразили опасение, что отношения между двумя странами могут еще больше обостриться.

Выступление телеведущего осудили президент и премьер-министр Грузии. Внешнеполитическое ведомство страны расценило его высказывания как попытку внести напряжение в грузино-российские отношения.

В ночь на 8 июля к зданию "Рустави 2" пришли сотни возмущенных жителей Тбилиси. Они закидали его яйцами, требовали уволить ведущего и гендиректора телеканала.

© Sputnik / Стрингер Акция против телеканала "Рустави 2" в Тбилиси

В Министерстве иностранных дел РФ осудили "беспрецедентную по своей низости выходку", устроенную на телеканале, и отметили, что этот вопиющий инцидент — "яркий пример того, куда заводит оголтелая русофобия".

В Кремле заявили, что оскорбление в адрес президента России неприемлемы. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что поведение Габунии стало позором для грузинского народа.