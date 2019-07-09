Меган Маркл возьмет собаку из приюта для сына

ТАШКЕНТ, 9 июл - Sputnik. Супруга британского принца Гарри Меган Маркл собирается взять из приюта щенка для своего двухмесячного сына, сообщает Mirror.

© AFP 2018 / MAXWELLS Меган Маркл и принц Гарри с собакой

Примечательно, что в их семье семье уже есть лабрадор Оз и бигль Гай, но герцогиня решила завести пушистого друга именно для своего сына Арчи, так как надеется, что у него будет близкий друг, который проведет с ним много приятных моментов.

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СМИ давно пишут о том, что собаки из приюта – большая страсть Меган Маркл.

Еще в начале 2019 года герцогиня стала патроном благотворительной организации Mayhew, которая занимается защитой животных.

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Напомним, в мае британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл наконец показали своего новорожденного сына.

6 мая Меган Маркл родила сына, который занял седьмое место в линии престолонаследия и стал восьмым по счету правнуком королевы Елизаветы Второй.