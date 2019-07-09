12:00 09 Июля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB134.52
  • EUR9628.35
  • USD8578.36
Поиск
Меган Маркл возьмет собаку из приюта для сына

Меган Маркл возьмет собаку из приюта для сына

© AFP 2018 / MAXWELLS
В мире
Получить короткую ссылку
4110

Cобаки из приюта – большая страсть Меган Маркл.

ТАШКЕНТ, 9 июл - Sputnik. Супруга британского принца Гарри Меган Маркл собирается взять из приюта щенка для своего двухмесячного сына, сообщает Mirror.

Меган Маркл и принц Гарри с собакой
© AFP 2018 / MAXWELLS
Меган Маркл и принц Гарри с собакой

Примечательно, что в их семье семье уже есть лабрадор Оз и бигль Гай, но герцогиня решила завести пушистого друга именно для своего сына Арчи, так как надеется, что у него будет близкий друг, который проведет с ним много приятных моментов.

Меган Маркл и принц Гарри показали своего новорожденного малыша – фото >>

СМИ давно пишут о том, что собаки из приюта – большая страсть Меган Маркл.

Еще в начале 2019 года герцогиня стала патроном благотворительной организации Mayhew, которая занимается защитой животных. 

Это мальчик: Меган Маркл и принц Гарри стали родителями >>

Напомним, в мае британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл наконец показали своего новорожденного сына.

6 мая Меган Маркл родила сына, который занял седьмое место в линии престолонаследия и стал восьмым по счету правнуком королевы Елизаветы Второй.

Теги:
животные, Животные, Принц Гарри, собака, собака, Великобритания, Великобритания, Меган Маркл



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
ТОП-10: какая нация признана самой сексуальной - фото
Зеленский официально попросил Путина о встрече – видео
Как спасти утопающего и не пойти ко дну самому
Как спасти утопающего и самому не пойти ко дну

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054