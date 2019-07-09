Ночь четырех митингов: что происходило в Тбилиси - видео

В Тбилиси прошло сразу несколько митингов. В центре столицы Грузии Собралось множество людей, которые выдвигали самые разные требования.

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Вечером в понедельник в разных частях грузинской столицы продолжались акции протестов, сообщает Sputnik Грузия.

Всё началось с того что перед зданием грузинского парламента собрались противники ЛГБТ сообщества и защитники традиционных ценностей. Они выступали против проведения Парада гордости, который был запланирован на этот день.

Там же, рядом с парламентом, прошла акция сторонников отставки главы МВД Грузии Георгия Гахария. Митингующие расположились буквально в ста метрах от здания. С целью сохранить атмосферу спокойствия и не допустить стычек между протестующими, сотрудники полиции расположились между группами митингующих, обозначив границы касками и щитами.

Причиной третьей акции стало скандальное высказывание ведущего программы "Посткриптум" Георгия Габунии. В начале программы он с нецензурной бранью обратился в адрес президента России Владимира Путина. Перед зданием "Рустави 2" образовался стихийный митинг, а жители Тбилиси требовали наказать ведущего, прекратить вещание и даже закрыть телеканал.

Замыкая круг протестов и акций, на улицы вышли представители и защитники ЛГБТ сообщества. Проведя короткий митинг, они направились к площади Руставели.