В Литве собираются заблокировать доступ к сайту Sputnik

После утверждения в Вильнюсском окружном административном суде, решение вступит в силу.

ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Литовская комиссия по радиовещанию и телевидению постановила запретить доступ к сайту новостного агентства Sputnik Литва.

Отмечается, что 3 июля к регулятору обратилось Литовское радио и телевидение, которое сообщило, что Sputnik Литва без разрешения размещал на своем сайте публикации портала LRT.

"LRT обращался к администратору веб-сайта и хостинг-провайдеру с просьбой удалить незаконно опубликованный контент, защищенный авторским правом, но его продолжали незаконно публиковать — администратор этого веб-сайта продолжал косвенно поощрять пользователей использовать незаконно опубликованные материалы, защищенные авторским правом. На момент обращения LRT было опубликовано 1464 статьи", — говорится в сообщении пресс-службы.

В соответствии с положениями закона об авторском праве литовский регулятор принял решение удовлетворить запрос заявителя и выдать обязательные инструкции поставщикам услуг в интернете, то есть заблокировать доступ к сайту Sputnik Литва на территории страны.

Решение вступит в силу только после того, как его утвердит Вильнюсский окружной административный суд.

Напомним, что в конце мая, через два дня после второго тура выборов президента Литвы, шеф-редактора Sputnik Литва, гражданина Латвии Марата Касема задержали в аэропорту Вильнюса для "беседы". Журналиста обыскали и допросили. Особенно представители Вильнюса интересовались внутренней работой редакции, источниками контактов.