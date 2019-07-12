Всех спасет интернет: телемост "Россия - Украина" пройдет в Skype

ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Телеканал "Россия 1" проведёт российско-украинский телемост "Надо поговорить" с помощью Skype, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ВГТРК.
"Телемост под названием «Надо поговорить» будет осуществлён посредством Skype. Украинские участники, с которыми будут связываться по Skype, — это деятели науки, кино, спорта и просто люди", — говорится в сообщении.
Однако, генпрокуратура Украины возбудила дело по статье о покушении на совершение государственной измены в связи с планами провести телемост. Телеканал NewsOne заявил, что отказывается от его проведения из-за угроз в свой адрес.
Комментируя планирующийся телемост, Зеленский заявил о недопустимости монополизации телевизионного пространства "людьми с пророссийскими взглядами".