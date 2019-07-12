19:55 12 Июля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB134.52
  • EUR9628.35
  • USD8578.36
Поиск

Всех спасет интернет: телемост "Россия - Украина" пройдет в Skype

© Sputnik / Наталья Селиверстова
В мире
Получить короткую ссылку
21 0 0

После возбуждения уголовного дела на сотрудников телеканала NEWSONE, телемост решено было провести в другом формате.

ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Телеканал "Россия 1" проведёт российско-украинский телемост "Надо поговорить" с помощью Skype, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ВГТРК.

"Телемост под названием «Надо поговорить» будет осуществлён посредством Skype. Украинские участники, с которыми будут связываться по Skype, — это деятели науки, кино, спорта и просто люди", — говорится в сообщении.

Я бы сказал, что это паранойя - Медведев про отмену телемоста с Украиной
© Ruptly
Медведев поставил диагноз Киеву после отмены телемоста с Россией – видео
Напомним, что 12 июля между студиями каналов "Россия 1" в Москве и NEWSONE в Киеве планировался телемост.

Однако, генпрокуратура Украины возбудила дело по статье о покушении на совершение государственной измены в связи с планами провести телемост.  Телеканал NewsOne заявил, что отказывается от его проведения из-за угроз в свой адрес.

Комментируя планирующийся телемост, Зеленский заявил о недопустимости монополизации телевизионного пространства "людьми с пророссийскими взглядами". 

Теги:
Киев, Москва, Россия, переговоры, телеканал, Украина, Украина



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Кайли Дженнер
Самые высокооплачиваемые звезды мира по версии Forbes
Челябинский ветеринар выходил новорожденного котенка леопарда
Свой среди чужих: ветеринар спас брошенного мамой котенка леопарда – видео
Как измеряют силу землетрясений
Как измеряют силу землетрясений

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054