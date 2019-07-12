Всех спасет интернет: телемост "Россия - Украина" пройдет в Skype

После возбуждения уголовного дела на сотрудников телеканала NEWSONE, телемост решено было провести в другом формате.

ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Телеканал "Россия 1" проведёт российско-украинский телемост "Надо поговорить" с помощью Skype, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ВГТРК.

"Телемост под названием «Надо поговорить» будет осуществлён посредством Skype. Украинские участники, с которыми будут связываться по Skype, — это деятели науки, кино, спорта и просто люди", — говорится в сообщении.

Напомним, что 12 июля между студиями каналов "Россия 1" в Москве и NEWSONE в Киеве планировался телемост.

Однако, генпрокуратура Украины возбудила дело по статье о покушении на совершение государственной измены в связи с планами провести телемост. Телеканал NewsOne заявил, что отказывается от его проведения из-за угроз в свой адрес.

Комментируя планирующийся телемост, Зеленский заявил о недопустимости монополизации телевизионного пространства "людьми с пророссийскими взглядами".