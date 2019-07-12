Суд Вильнюса блокирует доступ к сайту Sputnik Литва

ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Вильнюсский окружной административный суд утвердил решение Литовской комиссии по радиовещанию и телевидению (ЛКРТВ, LRTK) заблокировать доступ к сайту агентства Sputnik Литва на территории страны.

Как сообщает Sputnik Литва, решение вступает в силу с сегодняшнего дня.

Поводом для запрета стала жалоба от Литовского радио и телевидения на нарушения авторского права: представители LRT утверждали, что агентство размещало их материалы без разрешения.

В Литве собираются заблокировать доступ к сайту Sputnik >>>

В сообщении регулятора также отмечалось, что национальный вещатель связывался с агентством с просьбой удалить незаконно опубликованный контент, защищенный авторским правом, однако его продолжали незаконно публиковать.

Регулятор 10 июля принял решение удовлетворить запрос заявителя и выдать обязательные инструкции поставщикам услуг в интернете, то есть заблокировать доступ к сайту Sputnik Литва на территории страны. В частности, причиной указывалось нарушение авторского права.

В Москве негативно отнеслись к действиям Вильнюса и посчитали это попыткой ограничить свободу прессы. Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение властей "откровенными репрессиями в отношении неугодных СМИ". Дипломат подчеркнула, что Литва продолжает курс "зачистки информационного пространства" от источников с альтернативным мнением.

Нападки на информационное агентство в балтийской республике усилились на фоне выборов президента. Sputnik Литва активно и полноценно освещал оба туров выборов, а также голосование по двум референдумам и в Европарламент.

В конце мая, через два дня после второго тура выборов, шеф-редактора Sputnik Литва, гражданина Латвии Марата Касема задержали в аэропорту Вильнюса для "беседы". Журналиста обыскали и допросили. Особенно представители Вильнюса интересовались внутренней работой редакции, источниками контактов.