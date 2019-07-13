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Президент Украины Владимир Зеленский

Зеленский прокомментировал беседу с Путиным

© Sputnik / Стрингер
В мире
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Путин и Зеленский в четверг в течение 20 минут общались по телефону.

ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал беседу по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. Видеоролик его встречи с родственниками задержанных в России моряков обнародовала журналистка Ольга Скабеева в Telegram-канале.

Зеленский заявил, что у него "не спадет корона" позвонить в Москву и обсудить освобождение моряков. К тому же, он сообщил о готовности к обмену заключенными.

"Мой главный был вопрос — вернуть всех наших ребят. <…> Отдайте нам всех наших", — сказал глава Украины.

© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Путин и Зеленский в четверг пообщались по телефону по инициативе украинской стороны. Они затронули вопросы урегулирования на юго-востоке Украины, переговоры в нормандском формате, а также обсудили совместную работу по возврату удерживаемых лиц.

Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, разговор Путина и Зеленского был ознакомительным и носил весьма прагматичный характер.

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Теги:
Владимир Зеленский, Крым, Киев, Украина, Владимир Путин, Москва, Россия



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