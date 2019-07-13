Зеленский прокомментировал беседу с Путиным

Путин и Зеленский в четверг в течение 20 минут общались по телефону.

ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал беседу по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. Видеоролик его встречи с родственниками задержанных в России моряков обнародовала журналистка Ольга Скабеева в Telegram-канале.

Зеленский заявил, что у него "не спадет корона" позвонить в Москву и обсудить освобождение моряков. К тому же, он сообщил о готовности к обмену заключенными.

"Мой главный был вопрос — вернуть всех наших ребят. <…> Отдайте нам всех наших", — сказал глава Украины.

Путин и Зеленский в четверг пообщались по телефону по инициативе украинской стороны. Они затронули вопросы урегулирования на юго-востоке Украины, переговоры в нормандском формате, а также обсудили совместную работу по возврату удерживаемых лиц.

Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, разговор Путина и Зеленского был ознакомительным и носил весьма прагматичный характер.