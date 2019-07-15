Суд в Киеве снова перенес заседание по делу Вышинского

ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Подольский районный суд Киева перенес на 19 июля заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.
Заявляется, дело снято с рассмотрения до 19 июля на 15.00.
Обвинение попросило отложить оглашение приговора до 15 июля, сославшись на то, что прокуратура не успела ознакомиться с материалами дела.
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Сам Вышинский, комментируя эту ситуацию, заявил, что у прокуратуры нет цели вынести объективное решение - главная задача, чтобы он оставался в тюрьме.
Кирилл Вышинский был арестован в мае прошлого года по обвинению в государственной измене и поддержке самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР. Согласно украинскому законодательству, по этим статьям ему может грозить до 15 лет тюрьмы.