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В ОБСЕ призвали Киев освободить Вышинского

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Тема:
Судьба журналиста Кирилла Вышинского, арестованного в Киеве (47)
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Журналистов не должны сажать в тюрьму за их профессиональную деятельность, считает представитель ОБСЕ.

ТАШКЕНТ, 17 июл - Sputnik. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе выступает за немедленное освобождение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщил РИА Новости представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

"Суд по делу Вышинского, насколько мне известно, будет проходить 19 июля. <...> Я постоянно поддерживаю контакт с властями Украины и пользуюсь любой возможностью высказаться в защиту Кирилла Вышинского. Призвать власти к его освобождению, потому что так не должно быть. Журналистов не должны сажать в тюрьму за их профессиональную деятельность. Он работал и честно выполнял свои обязанности", — сказал он.

Сегодня в Бишкеке под эгидой ОБСЕ проходит Центральноазиатская конференция СМИ, в которой участвуют более сотни представителей прессы, гражданского общества и правозащитного сектора.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Напомним, вчера, 15 июля, Подольский районный суд Киева перенес на 19 июля заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Сам Вышинский, комментируя эту ситуацию, заявил, что у прокуратуры нет цели вынести объективное решение - главная задача, чтобы он оставался в тюрьме.

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Защита подала прошение о смягчении меры пресечения Кириллу Вышинскому, например, перевода его под домашний арест. За руководителя "РИА Новости Украина" вступилась и главный редактор RT Маргарита Симоньян. Она на украинском языке обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой оказать содействие в освобождении журналиста.

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Кирилл Вышинский был арестован в мае прошлого года по обвинению в государственной измене и поддержке самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР. Согласно украинскому законодательству, по этим статьям ему может грозить до 15 лет тюрьмы.

Тема:
Судьба журналиста Кирилла Вышинского, арестованного в Киеве (47)
Теги:
ОБСЕ, Россия, Россия, Украина, Украина, журналисты, журналисты, Журналист, Кирилл Вышинский



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