Рианна нашла своего шестилетнего двойника - фото

Ну что, делаем ставки? Как скоро известные бренды пригласят девочку на съемки?

ТАШКЕНТ, 24 июл - Sputnik. Вчера вечером знаменитая певица Рианна выложила в своем Instagram снимок своего двойника - маленькой девочки.

Под снимков артистка написала: "Чуть не уронила свой телефон. Как так?!".

Посмотреть эту публикацию в Instagram almost drop my phone. how? Публикация от badgalriri (@badgalriri) 23 Июл 2019 в 12:31 PDT

Примечательно, что Instagram 6-летней девочки ведет ее мама @iambriakay_, которая живет в бедном районе и растит дочь одна.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 💕Ala’a skyy💕 (@iamhoneyy__) 23 Июл 2019 в 8:11 PDT

Однако буквально за одну ночь число ее подписчиков выросло до 44 тысяч. Умная мамочка не растерялась и завела дочери ее собственный Instagram-аккаунт, подписав в шапке профиля "Модель". Уже за пару часов аккаунт @iamhoneyy_ набрал 8 тысяч подписчиков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 💕Ala’a skyy💕 (@iamhoneyy__) 31 Мар 2018 в 7:54 PDT

Ну что, делаем ставки? Как скоро известные бренды пригласят девочку на съемки? И сколько максимум подписчиков у нее будет к концу сегодняшнего дня? Думаем, что очень много.