Рианна нашла своего шестилетнего двойника - фото

ТАШКЕНТ, 24 июл - Sputnik. Вчера вечером знаменитая певица Рианна выложила в своем Instagram снимок своего двойника - маленькой девочки.
Под снимков артистка написала: "Чуть не уронила свой телефон. Как так?!".
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Примечательно, что Instagram 6-летней девочки ведет ее мама @iambriakay_, которая живет в бедном районе и растит дочь одна.
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Однако буквально за одну ночь число ее подписчиков выросло до 44 тысяч. Умная мамочка не растерялась и завела дочери ее собственный Instagram-аккаунт, подписав в шапке профиля "Модель". Уже за пару часов аккаунт @iamhoneyy_ набрал 8 тысяч подписчиков.
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Ну что, делаем ставки? Как скоро известные бренды пригласят девочку на съемки? И сколько максимум подписчиков у нее будет к концу сегодняшнего дня? Думаем, что очень много.