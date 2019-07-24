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Рианна нашла своего шестилетнего двойника - фото

Рианна нашла своего шестилетнего двойника - фото

Instagram/badgalriri
В мире
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Ну что, делаем ставки? Как скоро известные бренды пригласят девочку на съемки?

ТАШКЕНТ, 24 июл - Sputnik. Вчера вечером знаменитая певица Рианна выложила в своем Instagram снимок своего двойника - маленькой девочки.

Под снимков артистка написала: "Чуть не уронила свой телефон. Как так?!".

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almost drop my phone. how?

Публикация от badgalriri (@badgalriri)

Примечательно, что Instagram 6-летней девочки ведет ее мама @iambriakay_, которая живет в бедном районе и растит дочь одна.

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Публикация от 💕Ala’a skyy💕 (@iamhoneyy__)

Однако буквально за одну ночь число ее подписчиков выросло до 44 тысяч. Умная мамочка не растерялась и завела дочери ее собственный Instagram-аккаунт, подписав в шапке профиля "Модель". Уже за пару часов аккаунт @iamhoneyy_ набрал 8 тысяч подписчиков.

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Публикация от 💕Ala’a skyy💕 (@iamhoneyy__)

Ну что, делаем ставки? Как скоро известные бренды пригласят девочку на съемки? И сколько максимум подписчиков у нее будет к концу сегодняшнего дня? Думаем, что очень много.

Теги:
США, США, дети, фотография, фото, Instagram, Instagram, Instagram, звезды, знаменитости, шоу-бизнес, Рианна



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