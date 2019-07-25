Служба безопасности Украины задержала российский танкер

ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер NEYMA, передает РИА Новости.
По версии Киева, танкер якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе. В сообщении говорится, что в порт судно зашло под именем NIKA SPIRIT.
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15 должностных лиц высшего российского военного руководства проходят по делу в качестве подозреваемых, среди них - один контр-адмирал, два вице-адмирала и генерал-полковник.
Как заявил источник РИА Новости в российском МИД, Украина должна подумать о последствиях, к которым может привести задержание танкера. Сейчас Москва намерена выяснить все детали произошедшего и после этого предпринять ответные действия, добавил собеседник агентства.
Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении задержанных моряков возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.