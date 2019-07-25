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Суда проходят под аркой Крымского моста после возобновления судоходства в Керченском проливе. 25 ноября Керченский пролив, соединяющий Черное и Азовское моря, закрыли для прохода гражданских судов в целях безопасности из-за провокации кораблей украинских ВМС.

Служба безопасности Украины задержала российский танкер

© Sputnik / Алексей Мальгавко
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По версии СБУ, танкер якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе. В сообщении говорится, что в порт судно зашло под именем NIKA SPIRIT.

ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер NEYMA, передает РИА Новости.

По версии Киева, танкер якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе. В сообщении говорится, что в порт судно зашло под именем NIKA SPIRIT.

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15 должностных лиц высшего российского военного руководства проходят по делу в качестве подозреваемых, среди них - один контр-адмирал, два вице-адмирала и генерал-полковник.

Малый бронированный артиллерийский катер Никополь (слева) и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи.
© Sputnik / Алексей Мальгавко
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Сотрудники СБУ, военные прокуроры и пограничники провели санкционированный украинским судом обыск на судне, изъяли документы, записи переговоров и бортовые журналы. Также они допросили экипаж. Судно признали вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте.

Как заявил источник РИА Новости в российском МИД, Украина должна подумать о последствиях, к которым может привести задержание танкера. Сейчас Москва намерена выяснить все детали произошедшего и после этого предпринять ответные действия, добавил собеседник агентства.

© Sputnik / Алексей Дружинин
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Напомним, три корабля ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря РФ, и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей.

Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении задержанных моряков возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.

Теги:
Россия, Россия, Украина, Украина, корабль, Керченский пролив, арест



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