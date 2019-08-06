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Команда Узбекистана одержала победу в танковом биатлоне на АрМИ-2019

© Фото: Минобороны Узбекистана
В мире
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Тема:
Узбекистан на V Армейских международных играх - 2019 (15)
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Танкистам удалось поразить одну танковую мишень, а также "уничтожить" гранатометный расчет.

ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik. Команда Узбекистана одержала победу в седьмом заезде второго дивизиона танкового биатлона на АрМИ-2019, сообщает корреспондент Sputnik.

© Sputnik /
Команда Узбекистана одержала победу в "Танкового биатлона" на АрМИ-2019

Танкистам удалось поразить одну танковую мишень, а также "уничтожить" гранатометный расчет. Однако из-за незначительных нарушений команда получила три штрафных круга, которые преодолели достаточно быстро.

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Отмечается небывалая поддержка со стороны болельщиков национальной команды Узбекистана.

В заезде также принимал участие экипаж команды Зимбабве, которых уже обыгрывали в третьем заезде несколько дней назад.

Конкурс Армейских международных игр "Танковый биатлон" в этом году проходит с 3 по 17 августа на подмосковном полигоне Алабино. Экипажи соревнуются в гонках со стрельбой, преодолении водных препятствий и демонстрации нормативных показателей в боевой подготовке.

Тема:
Узбекистан на V Армейских международных играх - 2019 (15)
Теги:
танковый биатлон, танки, танк, АрМИ-2017, Армия



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