Команда Узбекистана одержала победу в танковом биатлоне на АрМИ-2019

ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik. Команда Узбекистана одержала победу в седьмом заезде второго дивизиона танкового биатлона на АрМИ-2019, сообщает корреспондент Sputnik.

© Sputnik / Команда Узбекистана одержала победу в "Танкового биатлона" на АрМИ-2019

Танкистам удалось поразить одну танковую мишень, а также "уничтожить" гранатометный расчет. Однако из-за незначительных нарушений команда получила три штрафных круга, которые преодолели достаточно быстро.

Отмечается небывалая поддержка со стороны болельщиков национальной команды Узбекистана.

В заезде также принимал участие экипаж команды Зимбабве, которых уже обыгрывали в третьем заезде несколько дней назад.

Конкурс Армейских международных игр "Танковый биатлон" в этом году проходит с 3 по 17 августа на подмосковном полигоне Алабино. Экипажи соревнуются в гонках со стрельбой, преодолении водных препятствий и демонстрации нормативных показателей в боевой подготовке.