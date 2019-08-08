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Не дали взять живым или мертвым: Атамбаев сделал заявление

"Не дали взять живым или мертвым": Атамбаев сделал заявление

© REUTERS / Vladimir Pirogov
В мире
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Атамбаев рассказал, что спецназовцы применяли боевое оружие и попросил власти Кыргызстана одуматься.

ТАШКЕНТ, 8 авг - Sputnik. После попытка захвата дома Алмазбека Атамбаева, бывший президент Кыргызстана обратился к людям через телеканал "Апрель", сообщает Sputnik Кыргызстан.

Атамбаев рассказал, что при попытке захвата пострадали мирные люди, потому что был направлен антитеррористический отряд "Альфа". При этом террористами не являются ни сам бывший президент, ни мирные люди.

Спецназовцы ворвались в дом Атамбаева – видео >>

По его словам, спецназ применил в том числе и боевое оружие.

"Я сожалею, что есть пострадавшие, в том числе среди спецназовцев, так как мои сторонники не угощали их конфетками", - заявил Атамбаев.

Он также поблагодарил всех, кто защищал его и не дал взять живым или мертвым.

Не дали взять живым или мертвым: Атамбаев сделал заявление
© REUTERS / VLADIMIR PIROGOV
"Не дали взять живым или мертвым": Атамбаев сделал заявление

Также он посоветовал властям Кыргызстана одуматься, а силовиков попросил, чтоб не стреляли.

"Кыргызстанцы не будут жить на коленях", - заключил Атамбаев.

Не дали взять живым или мертвым: Атамбаев сделал заявление
© REUTERS / VLADIMIR PIROGOV
"Не дали взять живым или мертвым": Атамбаев сделал заявление

Напомним, вчера вечером спецназ ГКНБ штурмовал дом Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Попытка захвата была отбита. По последним данным, пострадали 45 человека, один из спецназовцев погиб от огнестрельного ранения в грудь.

13 июня парламент создал спецкомиссию, по итогам работы которой было заявлено, что Атамбаев, возможно, причастен к шести преступлениям. ЖК 20 июня одобрил это заключение и направил в Генеральную прокуратуру. 25 июня генпрокурор сообщил, что по пяти из шести фактов имеются основания для возбуждения уголовного дела.

Не дали взять живым или мертвым: Атамбаев сделал заявление
© REUTERS / VLADIMIR PIROGOV
"Не дали взять живым или мертвым": Атамбаев сделал заявление

Следственная служба МВД три раза вызывала Атамбаева на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году. Бывший президент отказывается идти на допрос, так как считает решение ЖК о снятии его статуса незаконным. Атамбаев подал иск в Конституционную палату.

В ответ на вызовы в МВД юрист Атамбаева Сергей Слесарев предложил ведомству предоставить Атамбаеву список вопросов, которые возникли при досудебном производстве. В МВД на это предложение ответили отказом.

Теги:
Алмазбек Атамбаев, Атамбаев, Кыргызстан, Кыргызстан



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