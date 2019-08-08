Узбекистан контролирует ситуацию на границе с Кыргызстаном

По словам СГБ, на данный момент действует схема, которая позволяет поддерживать режим охранения границы в штатном режиме.

ТАШКЕНТ, 8 авг - Sputnik. Погранведомство Узбекистана контролирует ситуацию на границе с Кыргызстаном и обменивается оперативной информацией с кыргызскими коллегами в штатном режиме, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Пограничных войск Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана.

"В настоящий момент действует схема, которая позволяет поддерживать режим охранения границы в штатном режиме, без привлечения дополнительных сил и средств", - сообщил представитель погранведомства.

По его словам, в условиях чрезвычайных ситуаций, происходящих вне зоны соприкосновения с границей, такие меры связаны с усилением технического взаимодействия на погранпостах, сбором информации.

Напомним, вчера вечером спецназ ГКНБ штурмовал дом Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Попытка захвата была отбита. По последним данным, пострадали 45 человека, один из спецназовцев погиб от огнестрельного ранения в грудь.

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После попытка захвата дома Алмазбека Атамбаева, бывший президент Кыргызстана обратился к людям через телеканал "Апрель".

13 июня парламент создал спецкомиссию, по итогам работы которой было заявлено, что Атамбаев, возможно, причастен к шести преступлениям. ЖК 20 июня одобрил это заключение и направил в Генеральную прокуратуру. 25 июня генпрокурор сообщил, что по пяти из шести фактов имеются основания для возбуждения уголовного дела.

Следственная служба МВД три раза вызывала Атамбаева на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году. Бывший президент отказывается идти на допрос, так как считает решение ЖК о снятии его статуса незаконным. Атамбаев подал иск в Конституционную палату.

В ответ на вызовы в МВД юрист Атамбаева Сергей Слесарев предложил ведомству предоставить Атамбаеву список вопросов, которые возникли при досудебном производстве. В МВД на это предложение ответили отказом.