Алмазбек Атамбаев задержан – источник

По данным источника в правоохранительных органах, бывшего главу республики везут в Бишкек.

ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев задержан, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Бывшего главу государства в сопровождении конвоя везут в сторону Бишкека по объездной дороге, так как сторонники пытаются его отбить.

Седьмого августа спецназ ГКНБ штурмовал дом Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Попытка захвата была отбита. Пострадали несколько десятков человек, один из спецназовцев погиб от огнестрельного ранения в грудь.

Сегодня примерно в 16.30 по местному времени в Кой-Таше началась стычка милиции с оппозиционерами. Сотрудники правоохранительных органов применяли светошумовые гранаты, сторонники Атамбаева швыряли в них коктейли Молотова и камни. Спустя примерно два часа гражданские отогнали милицейский кордон.

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