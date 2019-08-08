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Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев и его сторонники присутствуют на встрече с журналистами в селе Кой-Таш близ Бишкека.

Алмазбек Атамбаев задержан – источник

REUTERS / VLADIMIR PIROGOV
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Тема:
Ситуация вокруг экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева (11)
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По данным источника в правоохранительных органах, бывшего главу республики везут в Бишкек.

ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев задержан, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сотрудники МВД. Архивное фото
Sputnik / Табылды Кадырбеков
Спецназовцы ворвались в дом Атамбаева – видео
Бывшего главу государства в сопровождении конвоя везут в сторону Бишкека по объездной дороге, так как сторонники пытаются его отбить.

Седьмого августа спецназ ГКНБ штурмовал дом Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Попытка захвата была отбита. Пострадали несколько десятков человек, один из спецназовцев погиб от огнестрельного ранения в грудь.

Сегодня примерно в 16.30 по местному времени в Кой-Таше началась стычка милиции с оппозиционерами. Сотрудники правоохранительных органов применяли светошумовые гранаты, сторонники Атамбаева швыряли в них коктейли Молотова и камни. Спустя примерно два часа гражданские отогнали милицейский кордон.

Ситуация около резиденции экс-президента Кыргызстана – фото >>>

Тема:
Ситуация вокруг экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева (11)
Теги:
Задержание, Алмазбек Атамбаев, Кыргызстан



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