Ситуация около резиденции экс-президента Кыргызстана - фото

Спецназ ГКНБ Кыргызстана 7 августа провел штурм резиденции экс-президента страны Алмазбека Атмабаева для того, чтобы его задержать.
Легендарная Мата Хари родилась 7 августа 1876 года в нидерландском Леувардене. История ее жизни — настоящая находка для любителей шпионских интриг и связанных с этим приключений.
В этом году конкурс "Военно-медицинская эстафета" Армейских международных игр-2019 впервые проходит в Узбекистане — на горном полигоне "Фориш" в Джизакской области. Церемония открытия соревнований состоялась 4 августа. Самые интересные кадры — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
В июле 2019 года фотографы Sputnik запечатлели финалисток ежегодного Всероссийского конкурса красоты Miss MAXIM в Москве, туристов рядом с одним из символов Крыма — замком "Ласточкино гнездо", участников беспорядков на Елисейских полях в Париже.
Розовое, фиолетовое и белоснежное - все цвета и вкусы на фестивале мороженого в Ташкенте - в нашей фотоленте!
По данным источника в правоохранительных органах, бывшего главу республики везут в Бишкек.
Глава политического офиса движения "Талибан" поддержал проведение очередного раунда межафганского диалога в Самарканде.
Ожидается, что после ввода в эксплуатацию двух парогазовых установок, Тахиаташская ТЭС покроет потребность Каракалпакстана в электроэнергии.