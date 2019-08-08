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Ситуация около резиденции экс-президента Кыргызстана - фото

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Тема:
Ситуация вокруг экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева (11)
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© AP Photo / Vladimir Voronin
Сторонники экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева дерутся со спецназовцами в его резиденции в селе Кой-Таш, примерно в 20 километрах к югу от Бишкека.

Спецназ ГКНБ Кыргызстана 7 августа провел штурм резиденции экс-президента страны Алмазбека Атмабаева для того, чтобы его задержать.


Тема:
Ситуация вокруг экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева (11)
Теги:
спецоперация, штурм, Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков, Кыргызстан



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Ситуация около резиденции экс-президента Кыргызстана - фото
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