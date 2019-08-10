Состояние здоровья Михаила Горбачева оценивают как тяжелое

По словам Алексея Венедиктова, Горбачев уже шесть месяцев "живет" в больнице.

ТАШКЕНТ, 10 авг - Sputnik. В СМИ стало известно об "очень плохом" состоянии здоровья экс-президента СССР Михаиле Горбачеве, пишет РИА Новости.

Об этом ранее заявил журналист Алексей Венедиктов на передаче "Гордон", которая транслировалась на телеканале "НАШ".

"С головой все в порядке, ходит очень тяжело, накопились многие болезни — ну, ему 88. Последние два года — очень плохо: он уже месяцев шесть живет в больнице", — сказал Венедиктов.

Также известно, что Горбачев время от времени предлагает ему встретиться в ресторане, от чего он не может отказаться.

"По рекомендации нашего врача мы пьем пиво, и Михаил Сергеевич сейчас пьет пиво. Раньше пили водочку", — отметил Венедиктов.

Кроме того, он подчеркнул, что Горбачев следит за новостями с помощью планшета и смартфона. До экс-президента также дошла информация о сериале "Чернобыль", который, по словам журналиста, он не стал смотреть, потому что "ему тяжело".

Напомним, пятый генеральный секретарь Центрального комитета КПСС и единственный в истории СССР президент был у власти в Советском Союзе с 1985 года до распада страны в 1991-м.

Михаил Горбачев находится в больнице >>

Удостоен более 300 государственных и общественных наград, дипломов, почетных грамот и знаков отличия. Среди них — орден Трудового Красного Знамени, три ордена В.И. Ленина, орден Октябрьской Революции, орден "Знак Почета", орден Почета, орден Святого апостола Андрея Первозванного, государственные награды стран мира, награды международных и национальных общественных организаций.

Михаил Сергеевич является лауреатом Нобелевской премии мира (1990). Имеет почетные ученые степени ряда российских и зарубежных университетов.

С 1992 года опубликовал несколько десятков книг на десяти языках.

Михаил Горбачев снялся в художественном фильме немецкого кинорежиссера Вима Вендерса "Небо над Берлином 2", где сыграл самого себя.

Супруга Михаила Горбачева Раиса Максимовна скончалась 20 сентября 1999 года в клинике Мюнстера (Германия) от острой лейкемии. В память о жене он передал 100 тысяч фунтов на помощь больным детям.