У дома Атамбаева нашли автомат Калашникова

Автомат и боеприпасы якобы лежали в 100-150 метрах от дома политика, на склоне горы возле большого камня.

ТАШКЕНТ, 10 авг - Sputnik. Недалеко от дома Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш нашли автомат Калашникова с боеприпасами, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Известно, что нашли магазин с 26 патронами, две военные каски и один пояс-снаряжение. Оружие нашел гражданин, который искал в окрестностях свой упавший дрон. Автомат и боеприпасы якобы лежали в 100-150 метрах от дома политика, на склоне горы возле большого камня. Идет следствие.

Напомним, экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева обвиняют в коррупции, он арестован до 26 августа и отправлен в СИЗО.

По словам юриста, МВД уведомило, что бывшего президента подозревают в нарушении статьи 319 "Коррупция" Уголовного кодекса КР. В самом министерстве пообещали представить комментарий позже.

Алмазбек Атамбаев арестован до 26 августа >>

Седьмого августа спецназ ГКНБ штурмовал дом Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Попытка захвата была отбита.

Сотрудники правоохранительных органов предприняли второй штурм дома Атамбаева. По последним данным, пострадали 85 человек, один спецназовец скончался от пулевого ранения.