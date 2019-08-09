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Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев и его сторонники присутствуют на встрече с журналистами в селе Кой-Таш близ Бишкека.

Алмазбек Атамбаев арестован до 26 августа

REUTERS / VLADIMIR PIROGOV
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Бывшего президента Кыргызстана подозревают в нарушении статьи 319 "Коррупция" Уголовного кодекса КР.

ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik. Экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева обвиняют в коррупции, он арестован до 26 августа и отправлен в СИЗО, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Атамбаев был задержан накануне, 8 августа, в ходе спецоперации.

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По словам юриста, МВД уведомило, что бывшего президента подозревают в нарушении статьи 319 "Коррупция" Уголовного кодекса КР. В самом министерстве пообещали представить комментарий позже.

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Седьмого августа спецназ ГКНБ штурмовал дом Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Попытка захвата была отбита. 

Сотрудники правоохранительных органов предприняли второй штурм дома Атамбаева. По последним данным, пострадали 85 человек, один спецназовец скончался от пулевого ранения.

Теги:
Задержание, Алмазбек Атамбаев, Атамбаев, Кыргызстан, Кыргызстан



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