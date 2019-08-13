По законам Кыргызстана, по данным статьям Атамбаеву может грозить пожизненное заключение.

ТАШКЕНТ, 13 авг - Sputnik. Экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева обвинили в убийстве и других особо тяжких преступлениях, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-конференцию начальника управления Генеральной прокуратуры по надзору за оперативно-розыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев.

"Атамбаеву вручены уведомления по ряду особо тяжких преступлений, таких как организация массовых беспорядков, убийство, покушение на убийство, захват заложников и применение насилия в отношении представителя власти", - заявил он.

По законам Кыргызстана, по данным статьям Атамбаеву может грозить пожизненное заключение.

Напомним, экс-президент арестован до 26 августа и отправлен в СИЗО.

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Седьмого августа спецназ ГКНБ штурмовал дом Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Попытка захвата была отбита.

Сотрудники правоохранительных органов предприняли второй штурм дома Атамбаева. По последним данным, пострадали 85 человек, один спецназовец скончался от пулевого ранения.