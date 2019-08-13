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Рассмотрение апелляции защиты Кирилла Вышинского перенесено

© Sputnik / Стрингер
В мире
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Адвокат Вышинского заявил, что его вызвали в Генпрокуратуру Украины для вручения ему нового подозрения, но сути он не знает.

ТАШКЕНТ, 13 авг - Sputnik. Рассмотрение апелляции защиты журналиста Кирилла Вышинского перенесено, сообщает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

До 20 августа руководитель портала РИА Новости Украина останется под стражей. Адвокат Вышинского заявил, что его вызвали в Генпрокуратуру Украины для вручения ему нового подозрения, но сути он не знает.

© Sputnik .
Вышинского опять оставили в СИЗО
Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Ему объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и государственной измене. За это журналисту грозит до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд арестовал его 17 мая. Журналист назвал обвинения в свой адрес ложью и манипуляцией.

В его защиту выступали и отечественные, и зарубежные коллеги. Около посольства Украины в Москве неоднократно проходили акции в его поддержку. Весной более 250 представителей СМИ из России и со всего мира подписали обращение к Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского.




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