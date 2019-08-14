Супердеревья и роботы: в США построят первый в мире "умный" город

В нем будут использованы только новые технологии: беспилотный транспорт, искусственный интеллект, дополненная реальность, роботы и супердеревья.

ТАШКЕНТ, 14 авг - Sputnik. В США, в Лас-Вегасе, создают первый в мире "умный" город, сообщает ArchDaily.

Город, который планируют построить за 6 лет, будет называться Bleutech Park, а стоимость его строительства составит 7,5 миллиарда долларов.

По задумке авторов, это будет город в Лас-Вегасе, где разместят жилые дома, офисы, торговые площадки, люксовые резиденции, гостиницу и развлекательные зоны.

При возведении будут использованы только новые технологии, в том числе автоматика, энергия возобновляемых природных ресурсов, беспилотный транспорт, искусственный интеллект, дополненная реальность, роботы, супердеревья (созданные человеком комплексы для очистки воды и воздуха) и самовосстанавливающиеся бетонные конструкции.

В домах Джизака внедрят "умные технологии" >>

Напомним, в Узбекистане также постепенно внедряются новые технологии. Например, технологии платформы "умный" город внедряют в системе ЖКХ Джизака.

Проект станет первым в своем роде на территории Узбекистана и в дальнейшем призван стать основой для развертывания современных цифровых технологических решений в других районах Джизака и республики.