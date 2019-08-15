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Паломники из Таджикистана отправляются в хадж

Таджикские паломники скончались во время хаджа в Мекке

В мире
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Паломникам, которые умерли из-за болезни, было по 70 лет.

ТАШКЕНТ, 15 авг - Sputnik. Во время хаджа в Саудовской Аравии из-за болезни скончались два гражданина Таджикистана, сообщает Sputnik Таджикистан.

Известно, что паломникам было по 70 лет, а похоронили их в Мекке.

Напомним, сейчас миллионы верующих со всего мира совершают главные обряды хаджа — обязательного для мусульман паломничества в Мекку. Из всех паломничеств хадж считается самым экстремальным.

Хадж в Мекку - видео >>

В девятый день месяца зуль-хиджа (месяц совершения хаджа) паломники взбираются на гору Арафат. Там они должны молиться и размышлять о Боге и собственной душе, и все это длится до вечера, в 50-градусную жару.

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Паломничество в Мекку обязательно для каждого мусульманина, так как считается одним из столпов ислама. 

Узбекистану выделено 7,2 тысячи квот. Стоимость совершения хаджа в Мекку в этом году снизилась по сравнению с прошлым на 10 миллионов сумов — до 33,3 миллиона.

Теги:
смерть, Саудовская Аравия, Саудовская Аравия, Мекка, Мекка, хадж, паломничество



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