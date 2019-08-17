В Таджикистане объявили два новых праздника - винограда и яблока

Теперь, кроме праздников дыни, арбуза и меда, таджикистанцы будут отмечать праздники винограда и яблока.

ТАШКЕНТ, 17 авг - Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал распоряжение об объявлении двух новых праздников, сообщает Sputnik Таджикистан.

Теперь, кроме праздников дыни, арбуза и меда, таджикистанцы будут отмечать праздники винограда и яблока.

"В соответствии с распоряжением президента ежегодно в третью субботу августа будет проводиться Праздник винограда и в третью субботу сентября — Праздник яблока", - говорится в сообщении.

Таким образом, в 2019 году 21 сентября в Таджикистане объявлено праздничным днем.

Министерствам, ведомствам, исполнительным органам государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов указано обеспечить проведение мероприятий, связанных с данными праздниками.

Напомним, в июле в Узбекистане завершился ежегодный праздник дыни.

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В этом году традиционный "Ковун сайли" ("Праздник дыни") проходил с 20 по 22 июля. Порядка 400 фермеров привезли из разных уголках области свыше 30 сортов дыни, которые редко встретишь на рынках Бухары.

Праздник имеет более чем двадцатилетнюю историю. Все это время он проводился в парке Саманидов и организовывался в лучших традициях советских ярмарок. Однако год назад он переехал практически в центр города – на площадь фонтанов.

Поменялся и формат мероприятия. Сегодня это больше выставка-ярмарка с импровизированными павильонами. Каждый участник украшает свой стенд и устраивает развлекательную программу.