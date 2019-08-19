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Торжественная встреча победителей и призеров АрМИ в Ташкенте

Итоги АрМИ-2019: какое место занял Узбекистан в общем зачете

Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Тема:
Узбекистан на V Армейских международных играх - 2019 (47)
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Подведены итоги завершившихся Армейских международных игр. В этом году соревнования прошли на территории десяти стран.

ТАШКЕНТ, 19 авг - Sputnik. Опубликован рейтинг стран-участниц по итогам Армейских международных игр. 

Согласно результатам АрМИ-2019, Узбекистан вошел в пятерку сильнейших участников. Поучаствовав в 14 конкурсах, узбекские военные получили две золотые медали, а также были удостоены четырех серебряных и пяти бронзовых наград.

Победы и медали: Узбекистан на Арми-2019 - полный фотоотчет >>>

Россия завоевала 31 медаль (16 золотых, 12 серебряных и 3 бронзовых) и заняла первое место. На втором месте - военнослужащие из Китая с 12 наградами. В тройку лидеров также попал Казахстан, а на четвертом месте обосновалась Беларусь.

За Узбекистаном расположились Иран, Армения, Азербайджан, Монголия и Индия.

Торжественная встреча победителей и призеров АрМИ в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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В Армейских международных играх приняли участие 39 стран. В 32 конкурсах участвовало более 5 тысяч военнослужащих, а сами соревнования прошли на территории десяти стран.

К примеру, на полигоне "Фориш" проходила "Военно-медицинская эстафета".

Узбекистан во второй раз принимал участие в международных военных играх и впервые оказался в числе соорганизаторов соревнований. Узбекские военные достойно выступили в большинстве дисциплин, а в состязаниях медиков и в дебютном для себя "Танковом биатлоне" и вовсе оказались лучшими.

Тема:
Узбекистан на V Армейских международных играх - 2019 (47)
Теги:
Армейские международные игры, Армейские международные игры, игры



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