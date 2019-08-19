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Истребитель Ф/A-18 Хорнет ВВС Швейцарии сопровождает российский пассажирский самолет.

Истребители ВВС Швейцарии сопроводили самолет "кремлевского пула"

© Sputnik / Сергей Гунеев
В мире
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На борту находились журналисты "кремлевского пула", помощник президента и его пресс-секретарь — Юрий Ушаков и Дмитрий Песков.

ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik. Два истребителя швейцарских Военно-воздушных сил несколько минут следовали рядом с самолетом специального летного отряда "Россия" в небе над Женевой, пишет РИА Новости.

На борту находились журналисты "кремлевского пула", помощник президента и его пресс-секретарь — Юрий Ушаков и Дмитрий Песков. Делегация следовала на юг Франции, где состятся переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

​"Такое уже было. Это неплохо. Мы направляли ноты, и швейцарцы ответили, что это такой акт гостеприимства", — отметил Дмитрий Песков после посадки.

Владимир Путин сегодня прибудет во Францию с однодневным визитом и проведет переговоры с президентом Эммануэлем Макроном. Лидеры РФ и Франции обсудят Сирию, Ливию, сохранение совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, а также ситуацию в Персидском заливе.

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Теги:
Дмитрий Песков, Владимир Путин, Швейцария, Россия



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