Истребители ВВС Швейцарии сопроводили самолет "кремлевского пула"

ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik. Два истребителя швейцарских Военно-воздушных сил несколько минут следовали рядом с самолетом специального летного отряда "Россия" в небе над Женевой, пишет РИА Новости.
На борту находились журналисты "кремлевского пула", помощник президента и его пресс-секретарь — Юрий Ушаков и Дмитрий Песков. Делегация следовала на юг Франции, где состятся переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона.
Передовой самолёт с российской делегацией и журналистами "кремлёвского пула", которые будут освещать переговоры Путина и Макрона на юге Франции, несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС. pic.twitter.com/ohyXJHADMf— "Кремлевский пул" РИА (@Kremlinpool_RIA) 19 августа 2019 г.
"Такое уже было. Это неплохо. Мы направляли ноты, и швейцарцы ответили, что это такой акт гостеприимства", — отметил Дмитрий Песков после посадки.
Владимир Путин сегодня прибудет во Францию с однодневным визитом и проведет переговоры с президентом Эммануэлем Макроном. Лидеры РФ и Франции обсудят Сирию, Ливию, сохранение совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, а также ситуацию в Персидском заливе.