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Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев

Суд продлил срок ареста Алмазбека Атамбаева до 26 октября

Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Адвокат экс-президента Кыргызстана считает это решение суда незаконным и намерен его обжаловать в вышестоящей инстанции.

ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. Первомайский районный суд Бишкека продлил срок ареста Алмазбека Атамбаева до 26 октября, сообщил адвокат Сергей Слесарев, пишет Sputnik Кыргызстан.

"Продлили срок, он будет находиться под стражей до 26 октября", - заявил Слесарев.

По словам адвоката, он считает это решение суда незаконным и намерен его обжаловать в вышестоящей инстанции.

Выездное заседание суда о продлении меры пресечения Атамбаеву проходило в здании госкомитета нацбезопасности республики.

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Туда не пустили ни родственников экс-президента, ни его сторонников, ни представителей СМИ.

Адвокат экс-президента о процессе узнал утром во вторник - буквально перед самым его началом.

Напомним, экс-президент Кыргызстана изначально был арестован и отправлен в СИЗО до 26 августа.

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Седьмого августа спецназ ГКНБ штурмовал дом Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Попытка захвата была отбита. 

Сотрудники правоохранительных органов предприняли второй штурм дома Атамбаева. По последним данным, пострадали 85 человек, один спецназовец скончался от пулевого ранения.

 

Теги:
Суд, суд, тюрьма, Тюрьма, арест, Алмазбек Атамбаев, Атамбаев, Кыргызстан, Кыргызстан



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