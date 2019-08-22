Захарова о словах Зеленского по G8: реальных сигналов ждут из Киева

ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот связал вопрос о принадлежности Крыма с темой участия России в G8 и возвращения Москвы "в повестку дня высокой дипломатии", отметив, что сигналов ждут из Киева.
Ранее Зеленский написал в Facebook, что после приостановления участия России в G8 "ничего не изменилось", а возвращение Украине Крыма, прекращение боевых действий в Донбассе и освобождение задержанных украинских моряков "будет настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии".
"Теперь про сигналы. Их ждут от Вас. И не в соцсетях, а в реальности", - написала Захарова в Facebook.
Она отметила, что если под "высокой дипломатией" подразумевались международные площадки, то наивысшей из них является Совбез ООН, где Россия участвует в формировании повестки и реализации мировой политики. Захарова напомнила, что Минские соглашения по Донбассу были поддержаны резолюцией Совета Безопасности ООН и, соответственно, Украина обязана их выполнить.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.