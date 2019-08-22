Захарова о словах Зеленского по G8: реальных сигналов ждут из Киева

ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот связал вопрос о принадлежности Крыма с темой участия России в G8 и возвращения Москвы "в повестку дня высокой дипломатии", отметив, что сигналов ждут из Киева.

Ранее Зеленский написал в Facebook, что после приостановления участия России в G8 "ничего не изменилось", а возвращение Украине Крыма, прекращение боевых действий в Донбассе и освобождение задержанных украинских моряков "будет настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии".

"Теперь про сигналы. Их ждут от Вас. И не в соцсетях, а в реальности", - написала Захарова в Facebook.

Она отметила, что если под "высокой дипломатией" подразумевались международные площадки, то наивысшей из них является Совбез ООН, где Россия участвует в формировании повестки и реализации мировой политики. Захарова напомнила, что Минские соглашения по Донбассу были поддержаны резолюцией Совета Безопасности ООН и, соответственно, Украина обязана их выполнить.

Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Как ожидается, Трамп поднимет этот вопрос на саммите G7 в Биаррице. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "большой семерки" и не исключает возобновления формата G8.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".