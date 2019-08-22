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Захарова о словах Зеленского по G8: реальных сигналов ждут из Киева

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В мире
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Президент Франции Эммануель Макрон ранее заявил что необходимым условием для возвращения России в G8 является разрешение кризиса на Украине.

ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот связал вопрос о принадлежности Крыма с темой участия России в G8 и возвращения Москвы "в повестку дня высокой дипломатии", отметив, что сигналов ждут из Киева.

Ранее Зеленский написал в Facebook, что после приостановления участия России в G8 "ничего не изменилось", а возвращение Украине Крыма, прекращение боевых действий в Донбассе и освобождение задержанных украинских моряков "будет настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии".

"Теперь про сигналы. Их ждут от Вас. И не в соцсетях, а в реальности", - написала Захарова в Facebook.

Она отметила, что если под "высокой дипломатией" подразумевались международные площадки, то наивысшей из них является Совбез ООН, где Россия участвует в формировании повестки и реализации мировой политики. Захарова напомнила, что Минские соглашения по Донбассу были поддержаны резолюцией Совета Безопасности ООН и, соответственно, Украина обязана их выполнить.

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© Sputnik .
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Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Как ожидается, Трамп поднимет этот вопрос на саммите G7 в Биаррице. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "большой семерки" и не исключает возобновления формата G8.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
© Sputnik / Алексей Никольский
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Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Теги:
Владимир Зеленский, Мария Захарова, Крым, G7, Москва, Россия



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