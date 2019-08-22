23:36 22 Августа 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB138.47
  • EUR10092.14
  • USD9061.00
Поиск
Мужчина смотрит на фотографию, на которой изображен Титаник

Визит к "Титанику" шокировал исследователей: лайнер сильно поврежден

PETER MUHLY / AFP
В мире
Получить короткую ссылку
108 0 0

Британский пароход "Титаник", считавшийся крупнейшим пассажирским лайнером в мире, 14 апреля 1912 года столкнулся с айсбергом и затонул.

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. Компания Triton Submarines обнародовала видеоролик первого за 14 лет пилотируемого погружения к "Титанику".

В опубликованном документе экспедиции говорится, что коррозия и микроорганизмы сильно разрушили корпус корабля.

Исследователи считают, что судно будет разваливаться и дальше.

Тихоокеанский лайнер Титаник
Twitter
Причиной гибели "Титаника" могло быть возгорание - 30 лет исследования

"Разрушения закономерны, потому что работают бактерии и постепенно съедают металл. А корпус будет стоять. Он мощный, здоровый, думаю, простоит еще несколько десятилетий", — сообщил РИА Новости руководитель лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН Анатолий Сагалевич.

Он отметил, что совершил 57 погружений к затонувшему лайнеру и всякий раз наблюдал какие-то изменения.

"Верхние палубы, каюта радиста — там все железо сгнило. Так что ничего другого ожидать было нельзя", — добавил океанолог.

Британский пароход "Титаник", считавшийся крупнейшим пассажирским лайнером в мире, 14 апреля 1912 года столкнулся с айсбергом во время своего первого рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк и затонул спустя два часа 40 минут. Погибли около 1500 человек.

 

Теги:
Титаник



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Брэдли Купер
Самые богатые и талантливые мужчины-актеры
Сильный ветер поднял в воздух десятки матрасов
Как в фильме ужасов: матрасы наступают - видео
АрМИ-2019 результаты
Узбекистан на АрМИ-2019: итоги, результаты, рекорды

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054