Визит к "Титанику" шокировал исследователей: лайнер сильно поврежден

Британский пароход "Титаник", считавшийся крупнейшим пассажирским лайнером в мире, 14 апреля 1912 года столкнулся с айсбергом и затонул.

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. Компания Triton Submarines обнародовала видеоролик первого за 14 лет пилотируемого погружения к "Титанику".

В опубликованном документе экспедиции говорится, что коррозия и микроорганизмы сильно разрушили корпус корабля.

Исследователи считают, что судно будет разваливаться и дальше.

"Разрушения закономерны, потому что работают бактерии и постепенно съедают металл. А корпус будет стоять. Он мощный, здоровый, думаю, простоит еще несколько десятилетий", — сообщил РИА Новости руководитель лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН Анатолий Сагалевич.

Он отметил, что совершил 57 погружений к затонувшему лайнеру и всякий раз наблюдал какие-то изменения.

"Верхние палубы, каюта радиста — там все железо сгнило. Так что ничего другого ожидать было нельзя", — добавил океанолог.

Британский пароход "Титаник", считавшийся крупнейшим пассажирским лайнером в мире, 14 апреля 1912 года столкнулся с айсбергом во время своего первого рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк и затонул спустя два часа 40 минут. Погибли около 1500 человек.