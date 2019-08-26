К 2036 году в России наступит дефицит мужчин

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. В России к 2036 году наступит дефицит мужчин, но сохранится демографический перевес в сторону женщин, сообщает РИА Новости.

Как оказалось, единственный регион, где мужчин по-прежнему будет больше - Чукотка.

По словам экспертов, такое соотношение связано с более высокими рисками смертности мужчин.

"Изначально мальчиков и девочек рождается примерно равное количество, например, в возрасте 0-4 года на 1 тысячу мальчиков приходится 947 девочек, ситуация меняется к 20-25 годам, когда на 1 тысячу мужчин приходится уже 1023 женщины и далее только усугубляется. Таким образом, вопрос в более высоких рисках мужской смертности", - рассказал доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.

По данным издания, в текущем году на 1 тысячу мужчин приходится 1154 женщины, к 2036 году это соотношение будет 1 тысяча к 1128. Такая пропорция характерна для всех регионов России, за исключением Чукотки, где ситуация обратная - на 1 тысячу мужчин сейчас приходится 956 женщин, а к 2036 году их и вовсе будет 813. Кроме того, с 2031 года мужчин станет чуть больше, чем женщин, и на Камчатке.

Таким образом, к 60 годам две женщины претендуют на одного мужчину, происходит вынужденная демографическая деформация общества. Как итог: общество переходит от семьи традиционного типа к партнерской, в которой муж и жена имеют равное количество прав и имеют одинаковое влияние на принятие решения.

Напомним, что в марте министр здравоохранения Вероника Скворцова назвала главную причину смерти мужчин: около 70 процентов случаев смерти мужчин трудоспособного возраста связаны со злоупотреблением алкоголем.