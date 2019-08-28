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Суд в Киеве освободил журналиста Кирилла Вышинского

© Sputnik / Стрингер
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Однако журналист обязан будет являться в суд или к следователю по первому требованию. Мера пресечения в отношении руководителя "РИА Новости Украина" изменена на личное обязательство.

ТАШКЕНТ, 28 авг - Sputnik. Киевский апелляционный суд освободил журналиста Кирилла Вышинского из-под стражи, сообщает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

Однако журналист обязан будет являться в суд или к следователю по первому требованию. Мера пресечения в отношении руководителя "РИА Новости Украина" изменена на личное обязательство.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. Суд в Киеве освободил Кирилла Вышинского из-под стражи.
© Sputnik / Стрингер
Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. Суд в Киеве освободил Кирилла Вышинского из-под стражи.

"Аналитики и эксперты скажут много важных слов о том, что сегодняшнее решение Киевского суда означает для российско-украинских отношений, для будущего Украины, как оно характеризует нового президента и характеризует ли - и правильно сделают. А мы пока просто очень рады за Кирилла", - написала в своем Telegram главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян.

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Вышинский находился под стражей более 400 дней.

Руководитель портала "РИА Новости Украина" был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины в Киеве 15 мая 2018 года. Ему предъявили обвинения в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и государственной измене. По данной статье Вышинскому грозит до 15 лет лишения свободы.

Теги:
Кирилл Вышинский, судья, Суд, суд, журналистика, журналисты, журналисты, Журналист, Свобода слова, свобода слова, свобода



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