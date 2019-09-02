Дарига Назарбаева переизбрана спикером сената Казахстана

ТАШКЕНТ, 2 сен - Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев переизбрал Даригу Назарбаеву спикером сената Казахстана, сообщает Sputnik Казахстан.

"Разрешите представить вам представление президента Казахстана об избрании председателя сената: прошу избрать Даригу Назарбаеву председателем сената парламента", - сказал руководитель администрации президента Крымбек Кушербаев.

Депутаты палаты должны проголосовать за это предложение.

"Решение принято, протокол утвержден. Сенаторы всегда готовы на результативную работу под вашим руководством. Приглашаю занять место в президиуме", - сказал председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Мухтар Кул-Мухаммед.

Дарига Назарбаева поблагодарила коллег за доверие.

"Я приложу все усилия и накопленный опыт во благо процветания нашей любимой родины. Уважаемые члены сената, сегодня на совместном заседании палат парламента мы заслушали первое послание президента Касым-Жомарта Токаева. Обозначены конкретные практические задачи, наша миссия – закрепить это на законодательном уровне. Хочу призвать коллег к тесному безотлагательному сотрудничеству. Мы составили новый план работы на осенний период", - сказала Дарига Назарбаева.

Напомним, победивший на выборах президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев вступил в должность главы государства 12 июня.

Всенародное голосование состоялось 9 июня. По данным Центризбиркома, победу на них одержал Касым-Жомарт Токаев, который заручился поддержкой 70,96% избирателей.