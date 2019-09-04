Узбекистанцев предупреждают о рейдах против нелегалов в Турции

К сожалению, большинство иностранных граждан в Стамбуле не знают разницы между документами, дающими право на жительство (ikаmеt izni) и работу (çalişma izni) на территории страны.

ТАШКЕНТ, 4 сен - Sputnik. На данный момент в Стамбуле на транспорте, по месту жительств и работы, а также в общественных местах регулярно проводятся рейды по выявлению и депортации из Турции нелегально находящихся иностранных граждан, сообщает МИД Узбекистана.

"В целях изучения нормативных документов и требований правоохранительных органов Турции к иностранным гражданам, а также недопущения случаев попадания узбекистанцев в разряд нелегалов Генконсульством Узбекистана в Стамбуле были проведены встречи с руководством городского Управления безопасности и миграционной службы", - говорится в сообщении.

По утверждению турецких специалистов, большинство иностранных граждан не знают разницы между документами, дающими право на жительство (ikаmеt izni) и работу (çalişma izni) на территории страны.

Согласно закону, если иностранный гражданин, имеющий вид на жительство, захочет трудоустроиться, он дополнительно должен оформить себе документ, предоставляющий право на работу (çalişma izni). В противном случае он считается нарушителем закона, в связи с чем в его отношении будут предприниматься соответствующие меры.

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Напомним, с октября 2018 года правительство Турции приняло решение, разрешающее гражданам Узбекистана пребывать в стране без визы в течение 90 дней. Данный срок считается более чем достаточным для оформления и получения разрешения на работу или вида на жительство.

Кроме этого, есть возможность получения разрешения на работу (çalişma izni) до приезда в страну в дипломатических миссиях Турции за рубежом, заключив двухсторонний договор с турецким работодателем. Данное обстоятельство значительно облегчит оформление соответствующих разрешительных документов по прибытию в Турцию.

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В этой связи Генеральное консульство призывает граждан Узбекистана, находящихся в Турции или желающих ее посетить, своевременно оформлять все необходимые документы и не нарушать установленные в стране законы и порядок.

Посольство и Генеральное консульство принимают надлежащие меры по защите законных прав граждан Узбекистана на территории Турции.

При необходимости граждане могут обращаться в Консульский отдел Посольства Узбекистана в Анкаре (0312) 441-17-46, E-mail: uzconsul.ankara@gmail.com Факс: +90 312 442 70 58) и Генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле (+90 212 323-20-37, факс: +90 212 312 20 40, эл.почта: uzbekconsul@yahoo.com и E-mail:uzbekconsul@yahoo.com).