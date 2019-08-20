Генконсульство предупредило узбекистанцев, находящихся в Турции

Узбекистанцы настолько часто сталкиваются с проблемой уплаты штрафов перед вылетом из Турции, что это стало предметов обсуждения в социальных сетях.

ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. Генеральное консульство Республики Узбекистан в Стамбуле обратилось к узбекистанцам, вылетающим из Турции и имеющим проблемы с выездом и уплатой штрафов за нарушение правил пребывания в этой стране.

Согласно информации, у граждан республики возникают проблемы с уплатой штрафов перед вылетом из Турции настолько часто, что это стало предметов обсуждения в социальных сетях.

"Просим учитывать, что в новом аэропорту Стамбула в настоящее время функционируют только два окна, где можно определить сумму штрафов и оплатить", - говорится в сообщении.

В целях разрешения возможных проблем Генеральное консульство провело переговоры с представительством "Узбекистон хаво йуллари", после чего была достигнута договоренность о том, что узбекистанцы, находившиеся в Турции более 90 дней и желающие вылететь своим рейсом, без задержек вернуться на родину, могут приехать в аэропорт Стамбула заблаговременно, зарегистрироваться и оплатить штрафы и сборы.

На ночные рейсы пассажиры могут регистрироваться в течение первой половины дня (во время регистрации утреннего рейса), что позволит своевременно оплатить штрафы и сборы в течение дня.

Напомним, с октября 2018 года Правительство Турции приняло решение разрешить пребывать в стране без визы гражданам Республики Узбекистан в течение 90 дней. При этом также напоминаем, что при въезде срок действия паспорта должен истекать не менее, чем через 90 суток с момента въезда в Турцию. В противном случае въезд в страну будет закрыт, даже если в планах нахождение на её территории меньше 90 дней.

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Граждане, находящиеся в стране более 90 дней и нарушившие действующие правила (vize ihlali), должны заплатить штраф при выезде из Турции.

Определение суммы и оплата штрафов производятся только после того, как граждане прошли регистрацию на авиарейс и получили посадочные талоны.