Подарок от Илона Маска: у Лукашенко в гараже появилась новенькая Tesla

Пару лет назад Лукашенко уже проводил личный тест-драйв Tesla Model S, поездкой на которой остался очень доволен, и сравнил динамику машины с космическим кораблем.

ТАШКЕНТ, 4 сен - Sputnik. Оказывается, президент Беларуси Александр Лукашенко - большой любитель электрокаров.

Как сообщает Autonews, в его гараже имеется Tesla Model S, которую подарил ему сам Илон Маск.

"У меня есть электрическая машина — Tesla. Я иногда ее тестирую — Маск подарил. И есть у меня еще электромотоцикл, который Минский завод уже выпускает", — рассказал Лукашенко 2 сентября во время визита в одну из школ.

Пару лет назад глава Беларуси проводил личный тест-драйв электрокара Tesla Model S, поездкой на которой остался очень доволен, и сравнил динамику машины с космическим кораблем.

По его словам, во время тест-драйва электрокара Tesla Model S он разогнался аж до 280 км в час.

Кстати, по словам издания, Tesla не единственный электрокар, который имеется в гараже Лукашенко. В Китае ему подарили электрокар Geely.

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Напомним: вчера, 3 сентября, американская компания Tesla, производящая электромобили, объявила, что интерьеры автомобилей Model 3 теперь доступны в полностью веганском варианте, включая руль.

Tesla выполнила обещание, данное генеральным директором компании Илоном Маском на ежегодном собрании акционеров в этом году.