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На стенде посольства Узбекистана

"Riga Food-2019": килограммы витаминов и солнечный вкус узбекских дынь

© Sputnik/Sergey Melkonov
В мире
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На выставке узбекские производители угощают всех самыми сладкими в мире дынями, сухофруктами, орехами и хлебом, выпеченным в традиционной печи тандыр.

ТАШКЕНТ, 6 сен - Sputnik. Всё самое вкусное в эти дни - в Латвии: Международная продовольственная выставка "Riga Food-2019" собрала рекордное количество гурманов и производителей лучших товаров со всего мира.

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© pixabay
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Изысканные продукты из разных стран здесь можно не только попробовать, но и узнать историю их происхождения, секреты производства, что называется, из первых уст.

Для профессионалов сферы здорового питания Riga Food - это уникальная и почти стопроцентная возможность наращивания выгодных контактов, установления бизнес-связей.

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Стенд Узбекистана можно узнать по аромату свежих овощей и солнечных фруктов, которые в изобилии представлены на экспозиции.

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© Sputnik / Амир Исаев
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С недавнего времени между Латвией и Узбекистаном отменили визы, и данный факт поспособствовал динамичному развитию туризма, ускорению темпов бизнес-отношений, расширению торгового партнерства.

К примеру, успешно работает "Узбекский дворик" на Рижском центральном рынке, а в столичных витринах можно найти качественную продукцию от самых разных азиатских производителей.

На выставке узбекские друзья угощают гостей сладкими и ароматными дынями, сухофруктами, орехами и национальными лепешками, выпеченным в традиционной печи тандыр.

"Наша страна предлагает только экологически чистые продукты. А поскольку Узбекистан – очень солнечный регион, то все наши фрукты исключительно сладкие: виноград, дыни, абрикосы – они удивительного вкуса. И не только фрукты у нас особенные, даже рис вырастает сладковатым", – рассказала корреспонденту Sputnik представитель узбекского посольства в Латвии Лидия Зайчикова.

 

Теги:
продукты, Выставка, Узбекистан, Рига



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