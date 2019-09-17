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Шеф-редактор Sputnik Литва рассказал о нарушениях прав журналистов

© Facebook / Марат Касем
В мире
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В совещании по человеческому измерению (HDIM) - крупнейшей в Европе ежегодной конференции по правам человека и демократии – принимают участие делегации 57 стран ОБСЕ, ее структур и партнеров, гражданского общества и международных организаций.

ТАШКЕНТ, 17 сен - Sputnik. Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем рассказал участникам совещания ОБСЕ по правам человека о притеснениях журналистов.

"В своей работе международное агентство и радио Sputnik регулярно сталкиваются с давлением властей. Это особо заметно в европейских странах, включая Прибалтику, где антироссийские заявления и стремление блокировать российские СМИ звучат постоянно", - рассказал Касем.

В качестве примера он привел блокировку Латвией в июле 2019 года информационного портала Baltnews.lv под "надуманным предлогом".

"Коллегам пригрозили привлечь к уголовной ответственности за их работу. Это грубое нарушение конституции Латвии, а также норм Европейского союза (Хартия ЕС об Основных правах, Конвенция ЕС о защите прав человека и основных свобод, Заключения Совета ЕС о свободе медиа и плюрализме в цифровой среде). Так власти зачищают информационное пространство от неугодных медиа", - сказал Касем.

Он также напомнил, что в июле 2018 года шеф-редактора Sputnik Латвия 12 часов допрашивала в Риге полиция безопасности, а Национальный совет Латвии по электронным СМИ рекомендовал медиа в стране не использовать фотоконтент Sputnik.

Касаясь ситуации в Литве, шеф-редактор рассказал, что в июле 2019 года суд заблокировал сайт Sputnik Литва.

"Я сам стал жертвой политического преследования как шеф-редактор Sputnik Литва. В мае 2019-го мне запретили въезд в Литву на 5 лет. Это ничто иное, как "продуманная акция" литовских спецслужб", - заявил журналист.

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Кроме того, он рассказал, что в марте 2019-го журналистов российских СМИ не пустили на оглашение приговора по делу о событиях 1991 года в Вильнюсе. 

Касаясь ситуации в Эстонии, Касем сообщил, что в этой стране госслужащим прямо запрещено общаться с журналистами Sputnik. "На сайте правительства Эстонии размещено руководство по правительственной коммуникации. Нас называют "российской пропагандой", - уточнил он.

Шеф-редактор также отметил, что часть журналистов Sputnik Эстония были вынуждены уволиться по различным причинам. Среди них – мнение общества, что работа в Sputnik – это "волчий билет" в жизни и рекомендации компетентных органов Эстонии.

© Sputnik .
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В совещании по человеческому измерению (HDIM) - крупнейшей в Европе ежегодной конференции по правам человека и демократии – принимают участие делегации 57 стран ОБСЕ, ее структур и партнеров, гражданского общества и международных организаций.

Участники подведут итоги выполнения обязательств ОБСЕ в области человеческого измерения, обсудят связанные с этим проблемы, обменяются опытом и составят рекомендации для улучшения ситуации.

Теги:
международные журналисты, журналистика, журналисты, Журналист, Sputnik, Sputnik



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