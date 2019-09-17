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Антитеррористические учения спецназа УФСБ и УМВД России

Российские силовики нашли террористов в 17 регионах страны

© Sputnik / Игорь Зарембо
В мире
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Начальник Главного управления МВД по противодействию экстремизму рассказал о борьбе с незаконными формированиями в России.

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. В 2019 году сотрудники Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности России выявили законспирированные ячейки террористов "Исламского государства"* в 17 регионах страны, сообщил начальник Главного управления МВД по противодействию экстремизму генерал-майор полиции Олег Ильиных.

Его слова приводятся в статье "Не допустить ненависти и вражды" в журнале "Полиция России".

Речь идет о Краснодарском, Ставропольском, Красноярском краях, Москве, Астраханской, Владимирской, Московской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тюменской областях, а также Дагестане, Адыгее, Кабардино-Балкарии, Чечне, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников
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"В вопросах противодействия экстремизму и терроризму выстроена эффективная система взаимодействия между правоохранительными органами и органами исполнительной власти на местах. На сегодняшний день мы обладаем всеми необходимыми ресурсами — организационными, правовыми, техническими, чтобы эффективно противостоять этим негативным проявлениям", — заявил Ильиных.

Всего за первое полугодие зафиксированы 972 преступления террористического характера, отметил генерал-майор полиции.

В конце июля первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман сообщил, что практика предотвращения терактов стабильна — почти 20 случаев с начала года.

В числе последних крупных операций — пресечение терактов в Кабардино-Балкарии в конце августа, а также задержание сторонников ИГ* в Татарстане в конце июля.

* "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) — запрещенная в России террористическая организация.

Теги:
Террористы, Борьба с терроризмом, Россия, МВД, ФСБ



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