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Обнаружение сотрудниками ФСБ РФ в лесном массиве вблизи населенных пунктов Черная речка и Алтуд Урванского района Кабардино-Балкарской Республики тайника с двумя готовыми к применению самодельными взрывными устройствами большой мощности.

В Кабардино-Балкарии сотрудники ФСБ обнаружили тайник террориста

ФСБ РФ
Происшествия
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Силовики нашли две бомбы большой мощности.

ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. ФСБ пресекла попытку террористических актов в Кабардино-Балкарии, сообщили в пресс-службе ведомства.

Колючая проволока
© Sputnik / Владимир Песня
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Силовики обнаружили в лесу у сел Черная речка и Алтуд в Урванском районе республики тайник с двумя самодельными взрывными устройствами большой мощности.

Транспортировать бомбы было небезопасно, поэтому их уничтожили на месте.

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После чего удалось отыскать и арестовать человека, который создал данные устройства. Им оказался местный житель, уже судимый за терроризм.

Мужчина заявил, что вел подготовку "диверсионно-террористических актов в отношении объектов правоохранительных органов и государственных структур".

Связан ли он с какими-либо запрещенными организациями или работал в одиночку, ФСБ не уточняет.

Теги:
теракт, Кабардино-Балкария, Россия, ФСБ



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