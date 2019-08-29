В Кабардино-Балкарии сотрудники ФСБ обнаружили тайник террориста

ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. ФСБ пресекла попытку террористических актов в Кабардино-Балкарии, сообщили в пресс-службе ведомства.

Силовики обнаружили в лесу у сел Черная речка и Алтуд в Урванском районе республики тайник с двумя самодельными взрывными устройствами большой мощности.

Транспортировать бомбы было небезопасно, поэтому их уничтожили на месте.

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После чего удалось отыскать и арестовать человека, который создал данные устройства. Им оказался местный житель, уже судимый за терроризм.

Мужчина заявил, что вел подготовку "диверсионно-террористических актов в отношении объектов правоохранительных органов и государственных структур".

Связан ли он с какими-либо запрещенными организациями или работал в одиночку, ФСБ не уточняет.