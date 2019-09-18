В Дагестане задержали готовившего теракт сторонника ИГ*

Установлено, что мужчина планировал теракт против сотрудников силовых ведомств и властей республики.

ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Дагестане сторонника "Исламского государства"*, готовившего теракт на территории республики. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

Отмечается, что задержанный — гражданин РФ 2000 года рождения.

Боевика поймали в лесном массиве на территории Тарумовского района Дагестана при попытке забрать из тайника самодельное взрывное устройство большой мощности.

Установлено, что он планировал теракт против сотрудников силовых ведомств и властей республики.

Ранее начальник Главного управления МВД по противодействию экстремизму генерал-майор полиции Олег Ильиных рассказал, что в 2019 году сотрудники МВД и ФСБ России выявили законспирированные ячейки террористов ИГИЛ* в 17 регионах, в том числе в Дагестане.

* "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) — запрещенная в России террористическая организация.