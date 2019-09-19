Путин посетит учения "Центр-2019"

Всего в учениях задействовано около 128 тысяч военнослужащих из восьми стран, в том числе из Узбекистана, более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей.

ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Российский лидер Владимир Путин 20 сентября посетит активную фазу стратегического командно-штабного учения "Центр-2019", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Путин сегодня прилетит в Оренбург, где переночует, а в пятницу посетит учение.

Стратегическое командно-штабное учение "Центр-2019" проходит с 16 по 21 сентября на шести общевойсковых полигонах и двух полигонах ВВС и войск ПВО в России, а также в акватории Каспийского моря.

Отдельные эпизоды ведения борьбы с незаконными вооруженными формированиями проходят на полигонах государств-партнеров.

Всего в учениях задействовано около 128 тысяч военнослужащих из восьми стран (России, Китая, Пакистана, Кыргызстана, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана), более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей.

Участие узбекских военнослужащих в учениях послужит дальнейшему развитию международного военного сотрудничества и укреплению боевого содружества с соседними странами, обмену опытом боевой подготовки, выработке единого алгоритма работы органов управления и порядка действий подразделений при проведении совместных операций по недопущению дестабилизации обстановки в Центральноазиатском регионе.

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