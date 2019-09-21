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Президент Беларуси Александр Лукашенко

"Охают и ахают": Лукашенко о реакции четы Трампов на белорусский лен

© Sputnik / Алексей Никольский
В мире
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По словам Александра Лукашенко, президент США и его жена настолько впечатлились подаренными им белорусскими льняными изделиями, что стали интересоваться, где еще можно купить такие товары.

ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения предприятия "Кореличи-лен" в Гродненской области рассказал, что подарил супруге американского лидера Дональда Трампа Мелании льняные изделия. Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на телеканал ОНТ, который транслировал кадры поездки.

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© Пресс-служба президанта Беларуси
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"Мы умеем хорошие ткани делать. Я недавно жене президента США передал изделия изо льна. Они ахают и охают и спрашивают, где это можно купить. Это говорит о том, что мы не умеем продавать свой товар. Придется учить тех, кто должен этим заниматься", — отметил Лукашенко.

В финале поездки ему преподнесли презент из местного льна. Глава государства заверил, что приедет домой и сразу его наденет, "даже стирать не будет".

Ранее президент Беларуси рассказал, что в его гараже имеется Tesla Model S, которую подарил ему сам Илон Маск. Однако американский инженер позднее заявил, что не дарил Лукашенко машину. При этом она действительно уже три года находится в автопарке белорусского лидера.

Теги:
Беларусь, США, Александр Лукашенко



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