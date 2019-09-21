"Охают и ахают": Лукашенко о реакции четы Трампов на белорусский лен

По словам Александра Лукашенко, президент США и его жена настолько впечатлились подаренными им белорусскими льняными изделиями, что стали интересоваться, где еще можно купить такие товары.

ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения предприятия "Кореличи-лен" в Гродненской области рассказал, что подарил супруге американского лидера Дональда Трампа Мелании льняные изделия. Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на телеканал ОНТ, который транслировал кадры поездки.

"Мы умеем хорошие ткани делать. Я недавно жене президента США передал изделия изо льна. Они ахают и охают и спрашивают, где это можно купить. Это говорит о том, что мы не умеем продавать свой товар. Придется учить тех, кто должен этим заниматься", — отметил Лукашенко.

В финале поездки ему преподнесли презент из местного льна. Глава государства заверил, что приедет домой и сразу его наденет, "даже стирать не будет".

Ранее президент Беларуси рассказал, что в его гараже имеется Tesla Model S, которую подарил ему сам Илон Маск. Однако американский инженер позднее заявил, что не дарил Лукашенко машину. При этом она действительно уже три года находится в автопарке белорусского лидера.