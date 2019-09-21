"Охают и ахают": Лукашенко о реакции четы Трампов на белорусский лен

ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения предприятия "Кореличи-лен" в Гродненской области рассказал, что подарил супруге американского лидера Дональда Трампа Мелании льняные изделия. Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на телеканал ОНТ, который транслировал кадры поездки.
В финале поездки ему преподнесли презент из местного льна. Глава государства заверил, что приедет домой и сразу его наденет, "даже стирать не будет".
Ранее президент Беларуси рассказал, что в его гараже имеется Tesla Model S, которую подарил ему сам Илон Маск. Однако американский инженер позднее заявил, что не дарил Лукашенко машину. При этом она действительно уже три года находится в автопарке белорусского лидера.